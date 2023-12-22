Последний рывок: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 25 по 31 декабря 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Последняя неделя 2023 года дарит нам сразу три дня, в которые можно активно завершать дела уходящего года — это среда, четверг и пятница.

А вот начинается неделя со спокойного дня, в который не получится поработать даже при всем желании — из-за истинной потери.

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Понедельник, 25 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Огненной Змеи. Католическое рождество выпадает на день истинной потери. В такой день нужно забыть о делах и постараться отдохнуть и заняться тем, что вам будет приятно. Поздравьте тех, кто празднует католическое рождество и постарайтесь не перенапрягаться в этот день. Истинная потеря делает все наши усилия тщетными и, чтобы не тратить силы и не терять время, постарайтесь просто провести этот день весело и в свое удовольствие.

Совет: успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Вторник, 26 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Каменной Лошади. Неблагоприятный день — идет против энергий месяца, при этом не обладает никакими хорошими звездами, чтобы как-то это сгладить. Однако структура этого дня «дракон поворачивает голову» — указывает на возможное возвращение каких-то приятных воспоминаний, повторение приятного опыта из прошлого.

Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Среда, 27 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Земляной Козы. Неплохой день, немного расширяет для нас возможности — если у вас остались какие-то дела перед Новым годом, лучше выбирайте этот день, результатов будет больше. Он тоже не без шероховатостей — структура «собака сталкивается с зеленым драконом» указывает, что в делах могут встречаться затруднения. Тем не менее, день пройдет не без лучиков позитива.

Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

Четверг, 28 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Стальной Обезьяны. Умеренный день, с энергиями в сторону позитива. Еще один день, на который можно намечать предновогоднюю суету и доделывание важных дел. На него можно намечать визиты к врачу, важные встречи, переговоры и рассчитывать на поддержку звезд.

Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

Пятница, 29 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Серебряного Петуха. Более сдержанный день, не подходит для важных дел, годится только для отдыха и исключительно рутины. Есть тем не менее шанс получить поддержку от звезд в самую последнюю минуту, но для важных дел такой день лучше не выбирать.

Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

Суббота, 30 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Водной Собаки. Хороший день для всего что связано с людьми, общением, встречами. Структура «небесная тюрьма встречается с небесной сетью» может дать споры в семье и сплетни, которые могут омрачить настроение. Но при проявлении заботы, понимания и сострадания все проблемы можно будет уладить.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

Воскресенье, 31 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Водной Свиньи. Последний день 60-дневного цикла завершает год — интересное совпадение. Такой день хорош для подведения итогов, для завершения деятельности, для благодарности. Его индикатор — закрытие — показывает, что это отличное время для того, чтобы подумать, сколько счастливых моментов принес уходящий год и сколько всего нового и радостного произойдет в следующем году.

Открою вам секрет: по китайскому календарю год Черного Кролика никуда не уходит, он будет продолжаться вплоть до 4 февраля по солнечной части китайского календаря, и до середины февраля по лунному календарю — до лунного Нового года. И для китайцев ночь с 31 декабря на 1 января — это одна из ночей месяца крысы, года кролика. Даже месяц не меняется.

Новый год начинается тем не менее с чистого листа, открывая новый 60-дневный цикл, давая возможность почувствовать обновление, надежду, и волшебство всеобщего празднования.

Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

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