Пагубная привычка: почему опохмеляться опасно

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 16 0

Нарколог Поликарпов: привычка опохмеляться может привести к зависимости

Пагубная привычка: почему опохмеляться опасно

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

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Какими проблемами это может обернуться?

Привычка пить, чтобы снять похмелье, не только вредна для организма, но также может привести к развитию алкогольной зависимости. Об этом рассказал Александр Поликарпов, психотерапевт, психиатр-нарколог в беседе с Газета.ру.

Поликарпов объяснил, что уверенность человека в том, что после небольшой дозы ему становится лучше, является ложным субъективным ощущением.

Врач также отметил, что после употребления большого количества спиртного человек испытывает тошноту, слабость и головную боль. Все это является симптомами отравления, так как алкоголь, по сути, является ядом. Таким образом организм пытается очиститься от продуктов распада алкоголя.

Поликарпов подчеркнул, что привычка пить для снятия похмелья не улучшит состояние человека. Хотя субъективно человек может почувствовать себя лучше, это не свидетельствует о том, что работа сердца и сосудов, а также печени восстановлена. А, скорее, говорит о формировании психологической зависимости.

Специалист предупредил о том, что это опасное заблуждение наносит вред здоровью. Дополнительная порция алкоголя не упростит процесс детоксикации. Чтобы очистить и восстановить организм, необходимо пить чистую воду и отдыхать. Если состояние ухудшается, рекомендуется обратиться за помощью в наркологическую клинику, где специалисты могут поставить капельницу для очищения и восстановления организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем лучше всего закусывать алкоголь, чтобы не опьянеть.

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