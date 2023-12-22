Сибирские врачи вернули зрение пациентке, пересадив нерв с ноги

Удивительную операцию провели врачи в Томске. Чтобы вернуть пациентке зрение — в глаз вживили ее же нерв, который взяли из ноги.

Ювелирную работу проделали лучшие сибирские специалисты — офтальмолог и микрохирург. Нервы сшивали нитями тоньше человеческого волоса.

«Мы использовали нерв, который находится на голени, этот нерв отвечает за чувствительность мизинца и края стопы. Мы этот нерв забрали, подключили один конец этого нерва к здоровым нервам на не парализованной стороне, а второй конец нерва подключили уже к нечувствительной роговице», — сказал пластический хирург НИИ микрохирургии Томска Андрей Байтингер.

Женщина потеряла зрение из-за осложнений, которые появились, когда ей удаляли опухоль мозга. Повреждения нерва привело к параличу лица и потере чувствительности роговицы.

Сейчас пациентка восстанавливается, на реабилитацию уйдет не меньше полугода. Первые результаты уже есть — подвижность лица возвращается и пациентка снова может улыбаться.

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