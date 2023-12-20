В Петербурге увеличат число бесплатных операций по замене хрусталика глаза

В Петербурге увеличат количество бесплатных операций по замене хрусталика глаза. В частности, для жителей блокадного Ленинграда и участников Великой Отечественной войны.

Уже сейчас профильные клиники Северной столицы помогли вернуть полноценное зрение тысячам горожан: к старшему поколению внимание особое. Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков с подробностями.

Это работа тоньше ювелирной: хирург меняет естественный хрусталик на искусственный, практически невидимый глазу. При работе с возрастными пациентами есть множество ограничений — и для назначения таких операций, и в процессе проведения.

Например, этому мужчине ранее уже удаляли глаукому и теперь зрачок не расширяется. Это повышает уровень сложности для врача.

«Обязательно учитывают и сопутствующую патологию, и возраст. Все-таки у нас вмешательство достаточно быстрое. При хорошей, отточенной хирургической технике, при современных технологиях, в принципе, 10-15 минут — это спокойная, размеренная операция», — отметил заместитель главного врача по офтальмологии петербургской ГБУЗ «ГМПБ № 2» Вадим Николаенко.

Только на одну операцию уходит один такой комплект: специальные инструменты, растворы и, конечно, сам искусственный хрусталик. Он выполнен из современного полимерного материала: тонкий, гибкий, быстро приживается и не вызывает никаких осложнений.

Имплантация длится всего 15-20 минут. Обычно пациента выписывают на следующий день или даже уже через несколько часов.

Семен Кноринг — житель блокадного Ленинграда — теперь полноценно видит яркий мир. Он перенес уже вторую операцию, их делают с промежутком в месяц, и готов ехать домой.

«Я видел две строчки первым глазом, после операции — сначала восемь, а сейчес десять. Оперируют здесь великолепно, прекрасно», — сказал житель блокадного Ленинграда Семен Кноринг.

Восстановление после такого вмешательства недолгое, ограничений минимум. По решению губернатора Санкт-Петербурга очередь на операции для инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других льготных категорий горожан будет ликвидирована.

«На данный момент сформировалась та очередь, примерно 9,3 тысячи операций, которые были отложены в этот период. Полностью все планы, которые нам дает Комитет по здравоохранению, правительство города, они выполняются», — поделился главный врач петербургской ГБУЗ «ГМПБ № 2» Владимир Волчков.

Обычно в год врачи второй городской многопрофильной больницы проводят порядка 14 тысяч сложнейших и уникальных офтальмологических операций. По состоянию на 1 декабря за счет средств ОМС уже выполнено 16 817 операций — на 6,2% больше, чем в 2022 году.