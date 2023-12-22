Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Ильи из Петербурга

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Мальчик сражается с опасной опухолью уже восемь лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».

Ранее мы рассказали вам историю 11-летнего Ильи из Петербурга. У мальчика нейробластома. Опасная злокачественная опухоль, с которой ребенок мужественно сражается уже восемь лет.

Помочь может эффектиная, но дорогая протонная терапия. На нее требуется два с половиной миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать всю нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили три миллиона 200 349 рублей. Спасибо вам большое.

Тема:
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