Новые приоритеты: почему Анфиса Чехова пропала с экранов и что с ней сейчас

Правда ли, что знаменитая ведущая уехала из России?

Звезда отечественного телевидения нулевых Анфиса Чехова запомнилась зрителям своими экстравагантными и сексуальными образами, а также участием в необычных и смелых передачах, среди которых были «Секс с Анфисой Чеховой» и «Дрема».

Однако в последнее время она все реже стала появляться на публике, а в 2022 году и вовсе появились слухи, что знаменитость уехала из России. 5-tv.ru решил разобраться, что происходит в жизни Чеховой и правдивы ли витающие вокруг нее сплетни.

Путь к успеху

Творческий путь будущей телеведущей начался еще с раннего детства. Маленькая Александра (так звали ее при рождении) училась в школе эстетического образования с театральным уклоном и на постоянной основе принимала участие в постановках.

После школы Анфиса поступила в ГИТИС (хоть и со второй попытки) и стала вокалисткой группы «Безумные светлячки». Участие в группе сыграло с Чеховой злую шутку — в 1996 году из-за выступления на конкурсе девушка пропустила экзамен по одному из предметов и была отчислена со второго курса вуза.

Несмотря на это, в 2003 году телеведущая все-таки вернулась к учебе и поступила в Институт журналистики и литературного творчества, который успешно окончила. С 1996-го имела блистательную карьеру на ТВ и даже обзавелась собственным шоу, которое с успехом транслировалось по одному из крупнейших развлекательных каналов. Однако экономический кризис 2009 года подорвал финансирование передачи и проект пришлось закрыть.

Дела сердечные

Вообще, 2009 год стал судьбоносным для Анфисы. Она лишилась собственной программы, дебютировала на театральной сцене в постановке «Однажды звездной ночью», а также повстречала актера Гурама Баблишвили, который на многие годы стал спутником телеведущей.

В 2012 году у пары родился сын Соломон, а в 2015-м влюбленные расписались, однако семейное счастье продлилось недолго и уже в 2017 году супруги расстались.

Как признается сама Чехова, это были самые долгие и страстные отношения в ее жизни, после которых было тяжело двигаться дальше. У телеведущей и ее бывшего мужа сохранилась дружба, однако пока что нового замужества в жизни ведущей не произошло, хотя буквально недавно стало известно, что сердце звезды уже занято.

В 2022 году поклонники Анфисы гадали, почему знаменитость уехала из России на Бали. Выдвигались самые разные версии, вплоть до переезда из страны, однако, спустя четыре месяца Чехова вернулась на родину и объяснила, что устроила себе длительный отпуск в связи с отменой проектов.

Меньше, чем через год, ведущая призналась — она нашла нового мужчину. В ее соцсетях появились фото, на которых неизвестный мужчина, чье лицо не было показано, гуляет с ней по пляжу.

Учитывая то, что сама знаменитость не раз говорила о желании родить дочку, пауза в карьере вполне может намекать на новые приоритеты в жизни звезды.

Помимо развития личной жизни, Чехова активно занимается собой — недавно она скинула 25 килограммов, уделив внимание здоровому питанию, физическим нагрузкам и психологическому состоянию. Сегодня телеведущая пробует себя на экране, и, судя по всему, в ее жизни все замечательно. Известно, что ей достались роли в сериале «Курьеры» и мелодраме «Сумма квадратов катетов».

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