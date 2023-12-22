Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 24 0

Кириенко: Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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До конца 2023 года этот статус носит Нижний Новгород.

Москва и Владивосток станут молодежными столицами в 2024 году. Об этом, подводя итоги соответствующего конкурса на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Народное голосование по выбору новой молодежной столицы России проходило с 8 по 20 декабря на сайте Дома молодежи. Это стало завершающим этапом конкурсной гонки. В итоге после подсчета голосов в финалвышли пять городов: Красноярск, Омск, Мурманск, Москва и Владивосток.

«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будет две молодежные столицы: Москва и Владивосток», — сказал Сергей Кириенко.

В 2023 году молодежной столицей России был Нижний Новгород.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фестиваль «Игора Драйв» объединит два спортивных события зимы 2024 года. Большой праздник спорта  состоится 10 февраля.

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