«Удалили почку»: супруга Бориса Щербакова рассказала о перенесенной им операции

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 31 0

Актеру Борису Щербакову удалили почку три года назад

«Удалили почку»: супруга Бориса Щербакова рассказала о перенесенной им операции

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народный артист России пережил серьезное оперативное вмешательство. Как медики оценивают его здоровье сегодня?

Недавно появившиеся слухи о том, что народный артист России Борис Щербаков болел тяжелой формой онкологии, не имеют никаких оснований. Об этом изданию KP.RU рассказала супруга актера, Татьяна Бронзова.

Действительно, несколько лет назад Борис Щербаков серьезно болел, однако речь идет о другом диагнозе. И ни о какой длительной реабилитации, как сообщает некоторая пресса, речи не шло.

«Ему удалили почку, с тех пор прошло года три. У него был очень хороший хирург, все было сделано хорошо и вовремя, через маленький разрез. Операцию он перенес легко. Мы уже забыли про это. Конечно, он наблюдается у врачей. Но никакой длительной реабилитации не было. Просто, когда два раза болел СOVID-19, ложился в больницу», — сказала актриса и писатель.

Сейчас 74-летний артист продолжает свою профессиональную деятельность: ездит по стране с антрепризными спектаклями и снимается в кино.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Золотовицкий, ранее госпитализированный в Москве, вернулся в театр.

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