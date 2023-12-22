Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за дискредитацию российской армии

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 35 0

Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за дискредитацию российской армии

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» предстала перед судом за дискредитацию вооруженных сил России и получила административный штраф. Соответствующая информация появилась на официальном сайте городского суда Евпатории.

Как сообщает пресс-служба суда, жительница крымского города-курорта, которая позиционирует себя как блогер и экстрасенс, публиковала в социальных сетях информацию, которая дискредитировала армию РФ. Кроме того, женщина размещала в своих постах запрещенную российским законодательством атрибутику.

Стоит отметить, что блогер свою вину не отрицала. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей — за дискредитацию, еще две тысячи она должна заплатить за демонстрацию запрещенной атрибутики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что создатель Mr. Freeman Мунтян* признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ.

* — признан иноагентом в РФ

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