Американского актера Чарли Шина пыталась задушить соседка

Американский актер Чарли Шин подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе. Его пыталась задушить соседка, сообщает портал TMZ, ссылаясь на правоохранительные органы.

Отмечается, что актер услышал стук в дверь, открыл ее, не подозревая о том, что буквально через минуту на него будет совершено покушение. 47-летняя женщина ворвалась в его дом и принялась душить.

«Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его, а затем вернулась к себе домой», — сообщает портал.

Что стало причиной нападения, актер так и не понял. Госпитализация не потребовалась.

Примечательно, что за день до инцидента эта женщина выбросила мусор перед его дверью. Кроме того, кто-то также облил авто артиста неизвестной липкой жидкостью.

Женщина была задержана.

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