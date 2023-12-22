На фоне чего якобы началось это противостояние?

Западные страны вступили в новую холодную войну с Россией. Об этом заявил глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен в ходе визита в США, его слова приводит издание Politico.

По словам финского министра, эта холодная война началась на фоне увеличения военного производства ради того, чтобы дальше продолжать оказывать поддержку Украине и противостоять России.

«У России есть возможность и способность продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают», — добавил Кайкконен.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин разоблачил планы Запада по России. В частности, США и их союзники планировали после распада СССР подчинить РФ и отобрать ее ресурсы, заявлял президент.