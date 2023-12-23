«Вызывали нам скорую»: певицу Славу сразила болезнь

Исполнительница опубликовала видео с заметно севшим голосом.

Певица Анастасия Сланевская, с ярким и запоминающимся псевдонимом Слава, очень часто общается с любимыми подписчиками и фанатами в своей социальной сети. Исполнительница делится своим мнением по тем или иным вопросам, а также рассказывает о последних новостях. Вчера знаменитость рассказала, что заболела.

В своем личном блоге Слава опубликовала трогательное видео, которое записала специально для своих поклонников. Как рассказала звезда, она снова болеет — на этот раз певицу сразил грипп. У нее сильно сел голос, а для того, чтобы снять запись, понадобилось подготовиться.

«Ой, девчата-ребята, бабуле пришлось накраситься. Что-то надеть на себя, кольца и браслеты, чтобы записать новогоднее поздравление. Мы все заболели гриппом. Всю ночь вызывали нам скорую», — сказала Анастасия Сланевская.

Исполнительница обратилась к символу приходящего года, Зеленому деревянному Дракону, и попросила у него крепкого здоровья. Фанатам артистка пообещала встретиться на Новый год.

«Всем крепчайшего здоровья. До встречи на новогодних концертах», — подписала ролик знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава подняла на смех «голую» вечеринку Ивлеевой.

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