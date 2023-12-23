«Сверху было дано указание»: Пирцхалава рассказал, как его не пустили в Молдавию

С какими планами артист полетел в страну?

Певец Ираклий Пирцхалава прокомментировал изданию KP.RU, как его не пустили в Молдавию. Как утверждает выпускник «Фабрики звезд», его развернули без каких-либо объяснений причин.

По словам исполнителя хита «Вова-чума», в европейской стране у него были запланированы концерты.

«Я сейчас вернулся в Москву, действительно без объяснения причин молдавские пограничники не пустили меня в страну. Там должны были состояться несколько концертов. Вызывает печаль та ситуация, что я не встретился со своими поклонниками, но есть все шансы, что концерты удастся перенести на другие даты», — поделился представитель отечественного шоу-бизнеса.

Пирцхалава считает случившееся «какими-то политическими играми». Он сказал, что не понимает, по какой причине это произошло, и почему должны страдать артисты и зрители.

«Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас. Я ехал дарить людям счастье и любовь! И все. Но по какой-то причине сверху было дано указание не пускать», — высказался он, добавив, что пограничникам нелегко дались эти ограничительные действия.

Одна из сотрудниц призналась, что очень любит творчество российского певца, но работа есть работа. По ее словам, она любит его композиции и хотела бы пустить музыканта, но, к сожалению, не может.

Ранее 5-tv.ru писал, Пирцхалава собирался выступать на новогодних концертах в молдавском Оргееве.