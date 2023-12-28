«Берегите его»: Хайдаров рассказал о трендах в пластических операциях в 2024-м

Специалист в области красоты отметил, что сам он противник всех тенденций моды.

Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, какую часть тела в следующем году больше всего захотят изменить девушки. Своим предположением он поделился на дне рождения журналистки Алены Жигаловой: недавно интервьюер отметила очередное торжество, на котором специалист в области красоты стал одним из приглашенных гостей.

В беседе с 5-tv.ru звездный хирург отметил, что менять в себе представительницы прекрасного пола буду чаще те же части тела, что и в этом году. При этом, какие именно, не указал, заявив лишь, что в моде будет само желание выглядеть хорошо, а за счет чего — неважно.

«Мне кажется, то же самое, что и в 2023-м, выглядеть хорошо. На самом деле, я противник вот этих всех тенденций моды, потому что мода проходит, а ваше тело с вами на всю жизнь. Поэтому берегите его, берегите здоровье, а самое главное мысли и сердце», — заключил Хайдаров.

Кроме того, Хайдаров раскрыл самые нелепые запросы клиентов. Так, супругов пациенток волнует, не лопнут ли импланты во время интимной связи. Чаще этого пункта аудиторию интересует только размер и форма приобретенных достоинств: нередко представителей сильного пола приходится буквально останавливать, чтобы дать возможность будущей обладательнице самой определиться, какие именно формы она хочет.

Также специалист поведал, что представители сильного пола с радостью соглашаются на «тюнинг» тела любимых, лишь бы они чувствовали себя лучше. Поэтому мнение, что мужчины зачастую против хирургических вмешательств — не иначе, как миф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывается за скандальными операциями хирурга Тимура Хайдарова.