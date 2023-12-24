Планы, которым не суждено было сбыться: чем запомнился звезда «Глухаря» Черных

Актер ушел из жизни всего в 43 года, не успев выполнить и половины намеченного.

Конец декабря омрачился для поклонников отечественного и зарубежного кино печальной новостью. Из жизни ушел актер дубляжа, артист театра и кино Алексей Черных. Широкому зрителю он знаком по ролям в нашумевших сериалах «Ищейка» и «Глухарь». Что известно о профессиональной деятельности актера и почему его смерть стала большим потрясением для друзей и коллег?

Озвучивал Джеки Чана

Дети, рожденные в 80-х и 90-х с первых звуков узнают «русский» голос Джеки Чана. За время актерской карьеры его озвучили шесть человек, одним из которых, что совсем внезапно, стал музыкант Илья Лагутенко. Алексей Черный также приложил руку к тому, чтобы отечественный зритель понимал, о чем говорит герой Чана: его интонациями декламирует персонаж в фильме «Сердце из стали».

Кроме прочего, именно голосом Черного говорит Сокол из киновселенной Marvel, Купер в мультике «Тролли», Кислый Билл в ленте «Ральф против интернета», Эрик Савин в «Железном человеке-3». Всего же на счету Черного не один десяток персонажей, чьи реплики и по сей день считаются очень узнаваемыми. Помимо киношных и сериальных личностей Черный озвучил и героев из игр. Под его ответственностью свои слова произносили Атут, Кассий, Мах, Нагой мужчина, Сиамун из Assasins Creed; Лючио, Мафиози, Клаус Ротбауэр из Sniper Elite 4; Зодиак, Ренч-младший из Watch Dogs 2 и другие.

Где снимался Алексей Черных

Алексей Черных родился в 1980 году. В 2003 году Алексей окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре Et Cetera, принимал участие в постановках Театра.doc. Его фамилия фигурировала в постановках «Барабаны в ночи», «Пожары», «Морфий». Триумфом Алексея Черных по праву считаются роли в нашумевших сериалах «Глухарь», «Ищейка» и «Мент в законе»: во всех из них он сыграл второстепенные роли, но запомнился зрителю. Была в копилке актера и одна главная роль. Он исполнил ее в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова.

Несбывшиеся мечты

Полностью влюбленный в свою профессию Алексей Черный мечтал стать востребованным. Артист постоянно совершенствовал свое мастерство, соглашался на новые проекты и предложения. Однако незадолго до кончины Черных уехал из столицы на Алтай, где работал проводником, водил путешественников по горам. Поводом для временного возвращения в Москву стали похороны Татьяны Владимировой, с которой они вместе играли в спектакле «Морфий». В Москве же актер и встретил свою смерть: предварительно, у него не выдержало сердце.

Проклятие «Глухаря»

Внезапная смерть Алексея Черных повергла в шок друзей и коллег актера. 43-летний артист не жаловался на проблемы со здоровьем и вообще не любил откровенничать о своих проблемах. В соцсетях сокурсница артиста, актриса Екатерина Соломатина в посте, посвященном Алексею, подчеркнула: Черных обладал очень трагичной судьбой, но вряд ли был хоть один человек, который знал все детали.

«Я буду скучать, Лешка! Пусть тебе там будет легко. Смотри за нами, оберегай нас — ты наш творческий брат, нас всех наши педагоги сделали родными, такими мы и останемся друг для друга. Навсегда. Прощай, Лешка!» — поделилась болью коллега актера.

В сети, в свою очередь, сошлись во мнении, что Черных в силу своего возраста стал «жертвой проклятия» сериала «Глухарь». За всю историю проекта из жизни ушли больше десятка актеров, имевших отношение к киноленте.

В 2021 году не стало артиста театра и кино Александра Дубовицкого. Он умер на 54-м году. Его тело было найдено спустя три недели после даты смерти.

Чуть ранее до этого в августе неожиданно скончался актер Владимир Яковлев. Ему было 62 года. Причина смерти не называлась. Незадолго до этого тело звезды «Глухаря» Дмитрия Гусева было обнаружено за рулем собственной машины в Москве. Он скончался на 46-м году. Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в «Глухаре», умерла в возрасте 37 лет в 2019 году. Знаменитость несколько лет лечилась от рака, но победить болезнь не смогла.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало причиной смерти актера Алексея Черных.