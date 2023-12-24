«Надо было раньше»: Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки

Когда монетарную политику можно будет смягчить? В Центробанке ответили.

Принять решение о повышении ключевой ставки стоило раньше. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — прокомментировала она в беседе с РБК.

Набиуллина добавила, что регулятор пока не может дать точного ответа о том, когда можно будет смягчить монетарную политику. Для начала нужно убедиться в устойчивом снижении инфляции, заметила она.

Сейчас ЦБ внимательно следит за разными показателями. В частности, отметила Набиуллина, решение по ключевой ставке принимаются, исходя из инфляционных ожиданий граждан и бизнеса.

В середине декабря ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. В конце октября показатель также был увеличен до 15%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Набиуллина предостерегла от «пути в тупик» из-за избытка льготных госпрограмм.