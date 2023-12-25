Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Писатель и основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов умер

Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Всего месяц назад ему исполнилось 64 года.

Ушел из жизни писатель-фантаст Николай Ютанов. О смерти в личном блоге в социальной сети «ВКонтакте» сообщил его друг — старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени Вавилова Андрей Ермолаев.

«Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов», — опубликовал пост ученый.

Он отметил, что писателю исполнилось 64 года всего месяц назад. Больше всего, несмотря на свои книги «Путь обмана» и «Оборотень», Ютанов запомнился как создатель популярного издательства фантастической литературы Terra Fantastica.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем запомнился звезда «Глухаря» Черных.

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:58
Лечить или наблюдать: какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ
4:37
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в Тегеране
4:16
Умер писатель-фантаст Николай Ютанов
3:55
Был уникален: почему так рано ушел из жизни певец Юрий Гуляев
3:34
«Просто шикарная»: солдат ВСУ восхитился тактикой России на передовой
3:13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
«Бизнес-класс»: Катя Лель рассказала про свои гонорары и райдер
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса