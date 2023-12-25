Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Всего месяц назад ему исполнилось 64 года.

Ушел из жизни писатель-фантаст Николай Ютанов. О смерти в личном блоге в социальной сети «ВКонтакте» сообщил его друг — старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени Вавилова Андрей Ермолаев.

«Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов», — опубликовал пост ученый.

Он отметил, что писателю исполнилось 64 года всего месяц назад. Больше всего, несмотря на свои книги «Путь обмана» и «Оборотень», Ютанов запомнился как создатель популярного издательства фантастической литературы Terra Fantastica.

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