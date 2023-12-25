«Именно проблемой стали»: Набиуллина назвала самые болезненные западные санкции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Набиуллина назвала проблемными санкциями блокировку активов и платежи

«Именно проблемой стали»: Набиуллина назвала самые болезненные западные санкции

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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При этом российские власти отмечали, что экономика страны справляется со всеми ограничениями, которые, в свою очередь, бьют по тем, кто их вводит.

Россия решает проблемы, возникающие от санкций западных стран. Однако есть и болезненные ограничения, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

«Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не подпали под санкции, но оказались с замороженными активами», — рассказала глава регулятора.

При этом, по словам Набиуллиной, Центробанк и правительство пытаются решить проблему с платежами, а в вопросе активов ограничения, скорее, сыграли против тех, кто их ввел. Кроме того, многие финансовые институты России были готовы к введению санкций со стороны Запада, а сам Банк готовился к этому на протяжении девяти лет.

«Отключение от SWIFT — угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру», — привела пример Набиуллина.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия продлила запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Мера была введена еще в прошлом году в качестве ответной на решение Евросоюза не пропускать грузовой транспорт с российскими и белорусскими номерами.

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