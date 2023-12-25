«Техники майданных переворотов»: Захарова о влиянии Запада на ситуацию в Сербии

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 35 0

Захарова указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в Сербии

«Техники майданных переворотов»: Захарова о влиянии Запада на ситуацию в Сербии

Фото: Reuters / MARKO DJURICA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ранее Вучич созвал срочное заседание Совбеза из-за протестующих оппозиционеров. В МИД России оценили происходящее.

Коллективный Запад хочет раскачать ситуацию в Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для 5-tv.ru.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов», — сказала дипломат.

По ее словам, строгое следование Конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы, является единственно возможной реакцией в данной ситуации.

Президент Сербии Александр Вучич ранее созвал срочное заседание Совета безопасности. В центре Белграда около здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) собрались протестующие сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия». Поводом для этого стали слова Вучича. Он заявил, что насильственной смены власти не будет, речь не идет о революции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила благодарность российским спецслужбам за своевременные предупреждения о подготовке митингов в Белграде.

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
Фортуна выбрала любимчиков: два знака зодиака ждет невероятный успех в 20...

Последние новости

11:20
Курс евро в ходе торгов превысил 102 рубля
11:15
Всем назло: как Фарерские острова дали Дании и ЕС под дых сотрудничеством с Россией
11:05
VK и Дзен запускают «Культуру под шубой»
11:00
«Серьезная история»: звезда «Дома-2» Ермолаева откровенно рассказала о недуге у сына
10:45
Глава МВД Колокольцев исполнил новогоднее желание девочки из Саранска
10:41
Пашинян и Лукашенко отправились в Петербург для участия в двух саммитах

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
Лечить или наблюдать: какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ
«Весь шоу-бизнес завидует»: Волочкова рассказала об интимном омоложении
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса