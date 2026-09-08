Захарова пообещала жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

В МИД РФ заявили о подготовке ответных мер после решения Будапешта.

Россия ответит на высылку дипломатов из Венгрии

Фото: Zsolt Czegledi/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия подготовит жесткий ответ на решение Венгрии выслать десять сотрудников российского посольства в Будапеште. Об этом 8 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что власти страны приняли решение выслать десять российских дипломатов. В Будапеште заявили, что считают их деятельность не соответствующей дипломатическому статусу.

Другие подробности о возможных ответных мерах российской стороны пока не приводятся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией в октябре
13:50
Умер первый глава Банка России Георгий Матюхин
13:45
Московский суд оштрафовал TikTok на 3,5 миллиона рублей
13:40
Российские юниоры вернулись с семью медалями с ЧМ по плаванию в Аргентине
13:35
Произведет впечатление: фильм «Черный шелк» выйдет в прокат уже весной 2027 года
13:30
Захарова пообещала жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии

Сейчас читают

Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Долиной по делу об афере с квартирой
Провалы в памяти после 50: когда забывчивость становится тревожным сигналом
С чипсами и шампанским не увидите: мисс БРИКС рассказала о подходе к питанию
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео