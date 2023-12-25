Выбор сделан: Германия поставила украинцев в тупик поздравлением с Рождеством

Изображение открытки с обращением на разных языках появилось на официальном сайте МИД Германии.

МИД Германии опубликовал поздравление с Рождеством на нескольких языках, включая английский, арабский и турецкий, и, вероятно, спровоцировав нешуточный скандал. Оказалось, что в качестве варианта обращения немцы использовали двадцать устойчивых выражений, при этом русский язык в этот список попал, а вот украинский — нет.

Всего на открытке оказались размещены поздравления на английском, арабском, турецком и испанском языках.

МИД Германии опубликовал фотопоздравление с Рождеством на русском, но без украинского. Фото: auswaertiges-amt.de сайт МИД Германии

«С наилучшими пожеланиями», — гласит надпись на русском.

В дополнение к поздравлению в МИД Германии пожелали всему мира и чтобы политическая ситуация стабилизировалась как можно быстрее.

«Мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха», — добавили в ведомстве.

В Сети украинцы уже подняли нешуточный переполох, требуя внести изменения в опубликованную картинку. Со своей стороны они пригрозили изменить первоначальный вариант, иначе официальному сайту министерства грозит «обрушение серверов».

На фоне того, что ФРГ постоянно помогает Украине вооружением, ситуация выглядит, как минимум, двойственно. В МИД РФ, Укрианы и самой Германии на скандал пока не отреагировали.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Германия на самом деле помогает Украине по мнению Владимира Путина.