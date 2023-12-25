«Президент уже подписал»: когда в расписание школ вернется предмет «Труд»

Кабинеты уже оснащаются необходимым оборудованием.

В расписание российских школ вернется предмет под названием «Труд» уже с 2024 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет „Труд“. У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет „Труд“. Это тоже очень важно, мы готовимся к этому», — рассказал министр.

По его словам, в учебных заведениях уже проводятся работы по оснащению кабинетов всем необходимым оборудованием.

Кравцов уже рассказывал, что урок труда будет отличаться от урока технологии, который больше связан с цифровыми технологиями. По его словам, труд благоприятно влияет на подростков, в том числе формирует моторику и позволяет делать что-то интересное своими руками.

Ранее депутат от «Единой России» Андрей Исаев предложил внести в Госдуму законопроект, который закрепит за школьниками обязанности трудиться. Он считает, что учащиеся могли бы помогать образовательным учреждениям — заниматься уборкой классов, озеленять территорию, помогать библиотекарям или шить костюмы для театральных школьных постановок.

Обязанности, по его предложению, возможно будет распределять, исходя из возрастных или физических особенностей детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что учителей в России предложили освободить от ручной проверки домашних заданий.