Бить или не бить? Чем завершился скандал с охранником, которого травмировал Киркоров

Адвокат знаменитости разъяснил, чем закончилась ситуация, которая произошла несколько месяцев назад.

В сети завирусилось видео, на котором народный артист РФ Филипп Киркоров после одного из концертов толкнул охранника, что привело к травмам. Инцидент с певцом прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

«Ситуацию с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров утрясли сразу же после инцидента. К Филиппу Киркорову приходил следователь, с которым они обсудили все детали, после чего стороны договорились между собой. Сейчас об этом вспомнили, чтобы очернить артиста после вечеринки Насти Ивлеевой», — сообщил Добровинский.

Ситуация, по данным некоторых Telegram-каналов произошла в сентябре, но всплыла только сейчас. По неподтвержденным данным, охранник на концерте не хотел пропускать Киркорова, что вызвало ярость певца и тот оттолкнул работника. Падение привело к травмам охранника.

Впрочем, это не первый случай, когда Киркоров конфликтует с персоналом. Странное поведение Киркоров проявил на концерте в Казахстане в 2022 году. Певец в один момент решил спуститься в зрительный зал. Держа в руках букет роз, он несколько раз ударил цветами человека. После откинул букет в сторону и вернулся на сцену. Позже представитель артиста объяснила поведение тем, что охранник не пускал к певцу поклонниц. И Киркорову пришлось так отреагировать на работу своего сотрудника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист Арсен Айрапетов раскрыл всю правду о характере Киркорова.