На подходе миллион дронов: стоит ли относиться серьезно к угрозам Зеленского

Может ли Украина произвести миллион дронов в 2024 году?

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем обращении заявил, что в 2024 году Украина собирается произвести более одного миллиона дронов. Несмотря на то, что большая часть заявлений Зеленского не имеет ничего общего с правдой, угроза увеличения темпов производства украинских беспилотников вполне реальна. Кандидат технических наук Игорь Фролов объяснил сайту EADaily, стоит ли опасаться новых украинских дронов и как они могут повлиять на ход Специальной военной операции.

Эксперт подсчитал, что для сборки одного дрона достаточно одного человека без квалификации, которого можно обучить за несколько дней. За месяц такой сборщик способен произвести 50 беспилотников, что выливается в 600 дронов в год. При такой производительности, для производства одного миллиона дронов достаточно всего 1700 человек.

Средняя цена одного беспилотника — 500 долларов, а значит на один миллион дронов необходимо потратить 500 миллионов долларов, однако эта сумма не является неподъемной для Украины — в 2023 году на развитие беспилотников было выделено около миллиарда долларов.

Помимо государственного финансирования, деньги на производство и закупку дронов собирают украинские и европейские волонтеры, которые уже собрали необходимое количество денег для покупки 15 тысяч беспилотников.

По данным, собранным Игорем Фроловым, цель поражает только каждый десятый украинский дрон, а, следовательно, одной бригаде ВСУ необходимо около шести тысяч беспилотников в год, чтобы поражать хотя бы сто целей в месяц. Исходя из этих данных, миллиона дронов хватит на 150 групп украинских солдат.

В июне 2023 года на Украине началась подготовка десяти тысяч операторов БПЛА. На подготовку одного такого специалиста требуется не менее двух месяцев, а с момента запуска программы прошло уже полгода.

Исходя из вышеперечисленного, противник способен выполнить обещание Зеленского, что, разумеется, не играет на руку вооруженным силам Российской Федерации. Результаты исследования говорят о том, что в наступающем году нашей армии стоит уделить повышенное внимание проблеме дронов, а также сосредоточиться на поиске наиболее эффективного средства борьбы с угрозой с воздуха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин сообщил об успешном обеспечении ВС РФ дронами.