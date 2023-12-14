«Ситуация улучшается»: Путин сообщил об успешном обеспечении ВС РФ дронами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 106 0

Путин сообщил об успешном обеспечении ВС РФ дронами

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Прямая линия с Владимиром Путиным

Защитники Отечества активно используют БПЛА на фронте — они помогают солдатам добывать развединформацию и не только.

Ситуация с обеспечением российских войск беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) улучшается. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время подведения итогов 2023 года.

Президент отметил, что линия фронта достаточно большая — почти две тысячи километров. В связи с этим обеспечить военных всем необходимым бывает сложно, однако Россия наращивает производство и закупки, в том числе многое закупается «частным образом» за границей.

В целом, отметил Путин, последнее время «ситуация улучшается», и защитникам Отечества успешно поставляются новые дроны.

«Собственное производство растет и закупается. В том числе, кстати, частным образом многое из-за границы закупается государством, министерством обороны. Промышленность, конечно, активно работает в этом направлении», — сказал президент.

В США неоднократно заявляли, что российский БПЛА «Ланцет» представляет большую угрозу для украинских нацистов. Обозреватель Питер Сучиу в разных статьях для 19FortyFivе называл этот беспилотник «массовым убийцей» и «величайшей угрозой» для ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал увести женщин-военкоров из зоны СВО.

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