🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 177 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К 31 декабря стоит подходить с завершенными делами и решенными личными проблемами. Погрузитесь в ощущение праздника и насладитесь встречей Нового года. Проведите это время с самыми близкими и любимыми людьми. Будьте готовы к тому, что этот Новый год с самого начала будет преподносить вам приятные сюрпризы.

♈ Овны

Вот и все, можно выдыхать и отдаться яркому потоку предновогодних событий и встреч. Уже оставь попытки доделать планы и задачи 2023 года, никто не поспешит на помощь, чтобы закрыть долги прошлого. Да и в принципе от вас не ждут сейчас профессиональных подвигов. Значит стоит расслабиться и перенести всю работу в январь.

Космический совет: расслабьтесь, ведь ваши заботы остаются в уходящем году. А все незавершенные дела и великие планы можно смело переносить на следующий год.

Тельцы

Под конец года события вокруг, наконец, немного сбавят обороты. И можно с чистой совестью окунуться в планирование праздника и каникул. Чтобы следующий год не ошарашил вас еще более внезапными переменами, начинайте подготовку к новогодней ночи уже сейчас. Чем меньше паники и стресса, тем мягче обойдется с тобой 2024-й.

Космический совет: бесконечная погоня за недостижимыми идеалами подходит к концу. Расслабьтесь и отдохните — вы этого заслужили.

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Близнецы

Может показаться, что все вокруг как будто забыли о твоем существовании. Это, конечно, не так. И, скорее всего, они просто пытаются завершить все дела или активно готовятся к праздникам. Напомните о себе и вызовись помочь с организацией: закажите тематические украшения, составьте меню и распределите обязанности. Вместе и легче, и веселее.

Космический совет: в какой-то момент вы почувствуете себя в одиночестве. Это не страшно. Просто вы давно разобрались со своими делами, а ваши близкие пытаются все успеть до конца года. Все изменится еще до боя курантов.

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Раки

Небольшой, но приятный сюрприз обещает появиться, когда уже совсем не ждешь никаких чудес. Может быть, кто-то решит порадовать вас презентом, новогодним бонусом, интересными новостями, помощью или предложением. Принимайте внезапные подарки судьбы.

Космический совет: в самом конце уходящего года вас ожидает сюрприз. Будьте готовы принять подарок от 2023-го.

Львы

Говорят, в последнюю неделю декабря обязательно нужно спланировать будущий год. Не торопите события и отложите эту практику на январские каникулы. Усталость уходящего года мешает вам здраво оценить свои желания и возможности. А вот набравшись сил после праздников, вы явно поменяете свои приоритеты.

Космический совет: не торопитесь строить планы на следующий год, все может кардинально измениться в ближайшее время. Но помечтать вам никто не запрещает.

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Девы

Хватит осторожничать и давайте уже мечтать по-крупному! Тем более, что на носу Новый год, и под бой курантов можно загадать самые смелые желания. Ну а чтобы перемены не заставили себя ждать, обязательно внесите что-то новенькое и необычное в свой праздник: смени место вечеринки, устрой веселые конкурсы или примерь на себя дерзкий образ.

Космический совет: мечтайте и стройте планы, загадывайте самые смелые желания. Звезды благоволят вам и дарят шанс на новую жизнь.

Весы

Работа сделана, все задачи можно смело отправлять в Новый год. А сейчас займитесь самым душевным — составлением меню, развлечений и списка подарков. На этой неделе никто не потревожит ваш размеренный ритм, так что просто и спокойно делайте то, что нужно тебе. Остальные тоже будут заняты сами собой.

Космический совет: у вас получилось разобраться со всеми делами в этом году, но некоторые придется завершать сегодня. В Новый год будьте открыты новым начинаниям и самым смелым идеям и проектам.

Скорпионы

Судьба испытывает ваше терпение, постоянно срывая планы и подкидывая неожиданные события, сюрпризы и новости. Не удивительно, если в последний день декабря не захочется никаких танцев, а самым привлекательным вариантом станет любимая кроватка. Что ж, так тоже можно встретить Новый 2024 год.

Космический совет: этот год для вас стал настоящим испытанием. Возможно, вам не захочется кутить и развлекаться, но спокойная встреча Нового года — это тоже хорошо.

Стрельцы

Вот-вот мы перейдем в новую жизнь, а вас внезапно догоняет прошлое. Хорошенько подумай, все ли вы успели доделать из самого важного? Раздали долги? Отправили все отчеты и доклады? Исполнили данные обещания? Тащить этот груз в 2024 год совершенно ни к чему. Так что поторопитесь очистить карму, если где-то числится задержка.

Космический совет: вас настигнет прошлое в самом конце года. Соберитесь с силами и разберитесь с нерешенными делами до боя курантов. Новый год стоит начинать с чистого листа.

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Козероги

Грядущие праздники — идеальное время для подзарядки батарейки на целый год вперед. И первоочередная задача — дотянуть еще неделю до них. Поберегите силы и здоровье, чтобы действительно насладиться отдыхом, а не отлеживаться дома с больным горлом и температурой. Исключите физические упражнения и лишние передвижения по городу.

Космический совет: обратите внимание на здоровье. Позвольте себе отдохнуть, чтобы не начать 2024 год больным и уставшим.

Водолеи

От гирлянд и мишуры уже рябит в глазах, а рождественские мелодии снятся в кошмарах? Действительно, небольшой «передоз» чужой безосновательной радостью может вызвать волну раздражительности. Постарайтесь направить эту энергию в созидательное русло: устройте генеральную уборку квартиры, почистите список контактов или пересадите цветы.

Космический совет: возможно, вам стоит отдохнуть от людей. Позвольте себе отказаться от многочисленных приглашений на праздники и встретиться только с самыми близкими. Или вообще насладиться одиночеством.

Рыбы

Мечтательные настроения идут на пользу. Вселенная как будто подслушивает ваши мысли и записывает на будущее все желания. Да, может сейчас не все готово исполниться, но подходящий момент обязательно настанет. Так что следите за тем, что творится у вас в голове.

Космический совет: вам стоит в конце этого года как следует помечтать. Это укрепит ваше ментальное здоровье.

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