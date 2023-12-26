Не просто сопли: как по насморку диагностировать у себя рак

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

Онколог Иванов: симптомы насморка могут указывать на онкологию

Не просто сопли: как по насморку диагностировать у себя рак

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Проявления, похожие на обычное недомогание, могут оказаться началом серьезной болезни.

Насморк и затруднение носового дыхания — типичные проявления вирусных или бактериальных инфекций — могут оказаться симптомами ракового заболевания носа и носовых пазух. Об этом изданию Газета.ру заявил онколог-химиотерапевт Антон Иванов.

Как объяснил специалист, помимо обычного насморка и заложенного носа, симптомами онкологии могут быть головные боли, носовые кровотечения и выделения, пониженное обоняние и ощущение мурашек на коже лица. Эксперт отметил, что диагноз рака носовой полости и околоносовых пазух должен устанавливаться обязательно с учетом анамнеза пациента, внешнего осмотра, а также необходимых исследований.

Врач также поделился, что рак полости носа может возникнуть из-за определенных воспалительных процессов. Кроме того, на развитие болезни могут повлиять вредные привычки и непрерывный контакт с вдыхаемыми опасными веществами.

«Наибольшая вероятность возникновения онкологических поражений наблюдается у пациентов, занимающихся деревообработкой, обработкой кожи и производством никеля», — уточнил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как один поцелуй может привести к раку.

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