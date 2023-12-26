Суд в Москве отправил бизнес-тренера Галантера в СИЗО

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Бизнес-тренер Галантер арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил бизнес-тренера Галантера в СИЗО

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcherf

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Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца бизнес-тренера Сергея Галантера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Мадонну Кочину.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании ареста в отношении Галантера Сергея Владимировича на срок до 12 февраля 2024 года», — говорится в публикации.

Сергей Галантер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грузит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Галантер пока не обжаловал решение суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд освободил экс-зампреда ЦБ Константина Корищенко, приговоренного к семи годам за растрату 1,4 миллиарда рублей.

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