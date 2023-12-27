«Высокоточный огонь для пехоты»: в чем особенность снайперской винтовки Чукавина

Первая партия СВЧ поступила на вооружение Министерства обороны России.

Минобороны России получило первую партию снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), производство которых было запущено концерном «Калашников» в 2023 году. Что из себя представляет данное оружие и в чем его особенности, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам специалиста, винтовка разработана по специальной схеме, в соответствии с которой наиболее твердые конструкции находятся вверху, что позволило значительно облегчить ее вес. Кроме того, у нее имеется телескопический приклад и возможность подстройки непосредственно под военнослужащего.

«Главная особенность этой винтовки — она предназначена для ближнего и среднего боя. То есть даже не для профессиональных снайперов, а для снайперов в пехоте, то есть — для стрелков, которые умеют вести высокоточный огонь. То есть это снайперы подразделений», — объясняет Кнутов.

При этом СВЧ можно заряжать разнокалиберными патронами, в том числе и натовского образца. Для этого предусмотрена возможность замены ствола.

По мнению военного эксперта, изначально снайперская винтовка Чукавина была разработана для применения сотрудниками специальных подразделений. А Минобороны до последнего времени получало ее в комплекте защитного комплекта «Ратник».

Однако оружие, несмотря на относительную новизну, достаточно хорошо себя показало, в том числе и в боевых условиях. Масса винтовки без магазина составляет 4,8 килограмма, длина с прикладом и пламегасителем — 1170 миллиметров.

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