Командующий ВВС Украины Олещук объявлен в розыск в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Ранее об был заочно обвинен по статье уголовного кодекса.

Командующий ВВС Украины Олещук объявлен в розыск в России

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Украины Николай Олещук объявлен в розыск в России. Информация об этом следует из базы данных МВД РФ.

В публикации указано, что Олещук разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно — не уточняется.

Ранее командующий ВВС Украины был заочно обвинен в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено статьей о терроризме. По данным следствия, он причастен к совершению террористического акта после атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории России.

К слову, в августе Олещук в эфире одного из украинских телеканалов признал, что российская авиация имеет превосходство в небе над Украиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова.

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