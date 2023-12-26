Путин рассказах о планах России в качестве председателя СНГ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

В 2024 год работа с партнерами будет активно продолжаться.

Путин рассказах о планах России в качестве председателя СНГ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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В 2024 году Российская Федерация в качестве председательства в СНГ планирует развивать работу с партнерами с помощью расширения расчетов в национальных валютах. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в Константиновском дворце во время неформального саммита Содружества.

«Продолжим работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», — заверил президент РФ.

Путин пообещал акцентировать внимание на развитие экономического сотрудничества в рамках Содружества.

«В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост», — сообщил лидер России.

За последние девять месяцев он составил сумму в размере 83,7 миллиардов долларов, тем самым увеличившись на 2%.

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