Обернется проблемами? Россияне перед Новым годом стали чаще покупать рептилий

Так ли просто содержать дома подобных питомцев?

В преддверии Нового года, который по восточному календарю считается годом Дракона, у россиян вырос спрос на рептилий. Купить себе на удачу ящерку — дело не хитрое.

Ведь в специализированных магазинах и на сайтах объявлений предложение способно удовлетворить любой спрос. Но так ли просто содержать дома подобных питомцев, узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дракон — покровитель 2024 года по восточному календарю. Он приносит богатство и удачу, недаром китайские императоры считали его своим символом.

Императорский змей экономить не любит и денег для людей не жалеет — можно ожидать, что материальное положение в 2024 улучшится, если выполнить несколько простых условий.