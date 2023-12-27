Минобороны РФ получило партию истребителей Су-57 пятого поколения

Российские авиастроители передали Минобороны РФ партию новых Су-57 пятого поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Самолеты были изготовлены на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Юрия Гагарина в рамках производственной программы 2023 года. Отмечается, что план по поставке истребителей Су-57 российским войскам на текущий год выполнен.

«Авиастроители изготовили и передали нашим Вооруженным силам все планировавшиеся к поставке в этом году самолеты пятого поколения Су-57», — цитирует пресс-служба министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Все истребители были протестированы и подтвердили свои характеристики.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что в цехах предприятия завершается сборка техники, которая будет передана ВКС России в следующем году. По его словам, число изготавливаемых истребителей увеличивается вдвое каждый год.

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