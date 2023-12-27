«Слов нет»: дети из Луганска и Донецка побывали на елке в Кремле

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Дети из Луганска и Донецка побывали на елке в Кремле

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Всех гостей ждала встреча с Дедом Морозом — не обошлось и без подарков.

Главная елка страны принимает гостей. На новогоднем представлении побывали дети из Луганска и Донецка.

На сцене — приключение и чудеса, увлекательные персонажи, яркие костюмы и немало спецэффектов. А еще всех гостей ждала встреча с Дедом Морозом — не обошлось и без подарков.

«Я давно хотела сюда попасть, я загадывала Деду Морозу желание, чтобы мне подарили билет. Я очень рада, что сюда попала», — призналась одна из посетительниц.

«Настроение класс, нравится, настроения крутые, слов просто нет уже», — добавила другая.

Как ожидается, на главной елке страны побывают около 200 тысяч детей, в том числе из новых регионов. Еще для них подготовили экскурсии по главным достопримечательностям города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки и SHAMAN в роли Деда Мороза поздравили детей с наступающим Новым годом в Москве. 

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