Нацельтесь на результат: прогноз Таро на неделю с 1 по 7 января

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Евгения Русинова
Евгения Русинова Таролог Эксклюзив 43 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 25 по 31 декабря.

Основная энергия недели с 1 по 7 января (Карта Таро — Звезда)

Карта Таро – Звезда. Карта Таро – Звезда. Фото: 5-tv.ru

Звезда — это прекрасная карта. Она знаменует обновление и начало нового жизненного цикла. Карта говорит о том, что можно загадать желание и высшие силы его обязательно выполнят и помогут.

Прогноз финансов недели с 1 по 7 января (Карта Таро — Десятка Мечей)

Карта Таро – Десятка Мечей. Карта Таро – Десятка Мечей. Фото: 5-tv.ru

Эта неделя будет характеризоваться потерями в финансовом плане. Оно и понятно, ведь праздники всегда хочется провести здорово. Главное быть аккуратнее и следить за тратами.

Личная жизнь на неделю с 1 по 7 января (Карта Таро — Повешенный)

Карта Таро – Повешенный. Карта Таро – Повешенный. Фото: 5-tv.ru

В романтических отношениях также следует ждать обновление энергии. Карта предупреждает о том, что в личной жизни нужно остановиться, осмотреться и дать обновление коммуникациям. Перед тем как с кем-то заводить разговор следует сделать вдох-выдох и только через минуту начать общение.

Совет на неделю с 1 января по 7 января (Карта Таро — Туз Кубков)

Карта Таро – Туз Кубков. Карта Таро – Туз Кубков. Фото: 5-tv.ru

Туз Кубков — это очень хорошая карта. Она символизирует переполнение положительными эмоциями. Пришло время ими наполниться и найти для себя какое-нибудь творческое занятие. Так вы притяните больше благ. И сможете ввести себя в состояние радости и любви.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсы дали прогноз на 2024 год.

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