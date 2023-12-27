«Все мало»: для ВСУ спрогнозировали тяжелейшую ситуацию на фронте

Уходящий год не принес побед киевскому режиму. Что дальше?

Следующий год будет для Украины и ее боевиков еще более тяжелым, чем 2023-й. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий», — сказал он в интервью Би-би-си.

Тарнавский обозначил ситуацию в зоне боевых действий как напряженно сложную. Помогут Украине дополнительные силы и средства, но и не факт, что ВСУ с ними победят. По словам генерала, во всех частях и группировках имеет место быть дефицит человеческого и технического ресурса.

«Сколько бы ресурсов ни было — этого все равно мало», — подчеркнул Тарнавский.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командующий ВСУ заявил о трудностях на четырех направлениях.