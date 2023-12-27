Педиатр Озорных призвал обращаться к врачу при детской травме на ледяной горке
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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И в каких случаях стоит немедленно обращаться к врачу?
В праздничные дни детские травмы, полученные на ледяной горке становятся весьма частым явлением. О том, как вести себя родителям в таких случаях, изданию Газета.ру рассказал врач-педиатр Павел Озорных.
В первую очередь специалист советует проверить состояние ребенка. И, если он с трудом двигается или на теле есть какие-то открытые раны, стоит немедленно вызвать скорую помощью. Также взрослых должна насторожить апатия, вялость и сниженная активность ребенка.
«В такой ситуации стоит понаблюдать за самочувствием ребенка, и при малейших сомнениях обратиться за медицинской помощью. Однако не стоит пренебрегать посещением врача и в случаях, если ребенок неудачно упал, но в целом чувствует себя хорошо», — говорит педиатр.
Озорных рекомендует воздержаться от самостоятельного оказания первой помощи пострадавшему ребенку, дождавшись приезда медиков.
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