Тимошенко призвала Зеленского придумать «план Б» по спасению Украины

Западная помощь перестала быть гарантом безопасности Украины. Пора искать альтернативные варианты?

Президенту Украины Владимру Зеленскому пора предложить новый план по спасению страны, которая оказалась в трагическом положении из-за уменьшения помощи со стороны Запада. Об этом в своем личном блоге написала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Хочу обратиться к президенту и попросить… предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», — прокомментировала она.

По ее мнению, ситуация в стране ухудшается на фоне сокращения западных поставок. Союзники Киева отправляют ровно столько оружия, сколько нужно для продолжения конфликта, но не для победы над Россией, отмечает она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский генерал резко высказался в адрес Зеленского.