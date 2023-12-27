Тимошенко призвала Зеленского придумать «план Б» по спасению Украины
Тимошенко призвала Зеленского предложить запасной план по спасению Украины
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Западная помощь перестала быть гарантом безопасности Украины. Пора искать альтернативные варианты?
Президенту Украины Владимру Зеленскому пора предложить новый план по спасению страны, которая оказалась в трагическом положении из-за уменьшения помощи со стороны Запада. Об этом в своем личном блоге написала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Хочу обратиться к президенту и попросить… предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», — прокомментировала она.
По ее мнению, ситуация в стране ухудшается на фоне сокращения западных поставок. Союзники Киева отправляют ровно столько оружия, сколько нужно для продолжения конфликта, но не для победы над Россией, отмечает она.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинский генерал резко высказался в адрес Зеленского.
- 27 дек
- «Симптоматичное отклонение»: Байден резко изменил позицию по помощи Украине
- 27 дек
- «Огромный риск»: власти Украины могут лишить население пенсий и зарплат
- 27 дек
- «Постоянно»: Сальдо сообщил о напряженной ситуации в Херсонской области
- 27 дек
- «Очень важное событие»: глава ДНР оценил освобождение Марьинки
- 27 дек
- Хребет сломлен: почему ВСУ «посыпались» на донецком направлении СВО
- 27 дек
- МИД России предупредил о подготовке Украиной провокации с применением химоружия
- 27 дек
- В ущерб себе: в Кремле отреагировали на план «Б» Европы по помощи Украине
- 27 дек
- «Лучшие в мире танки»: почему Россия регулярно «прокачивает» свое вооружение
- 27 дек
- Минобороны РФ назвало средний возраст мобилизованного
- 27 дек
- «Все мало»: для ВСУ спрогнозировали тяжелейшую ситуацию на фронте
Читайте также
93%
-0.26 101.35
0.23
Нашли ошибку?