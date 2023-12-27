«Докажите делом»: Рамзан Кадыров сделал предложение звездам-участникам «голой» вечеринки

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Кадыров предложил участникам скандальной вечеринки исправиться в Гудермесе

«Докажите делом»: Рамзан Кадыров сделал предложение звездам-участникам «голой» вечеринки

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

А также пригласил знаменитостей посетить Чечню.

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал, как реабилитироваться участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Свои предложения он подробно изложил в личном Telegram-канале, по его мнению, лучшее, что могут сделать звезды — это помочь добровольцам специальной военной операции (СВО).

«Здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом. <…> Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — написал глава российского региона.

Он также предложил приехать в Чечню и поработать помощниками организаторов тренировок в Российском университете спецназа в Гудермесе, в нем как раз сейчас и проводится подготовка российских бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в распоряжении Пятого канала появились референсы к голой вечеринке. Среди фотографий есть даже образ, который в итоге и подобрал для себя певец Дима Билан. Недавно стала известна стоимость «голой» вечеринки знаменитости. Тусовка в клубе обошлась блогеру минимум в 3,6 миллиона рублей.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:38
«Докажите делом»: Рамзан Кадыров сделал предложение звездам-участникам «голой» вечеринки
22:17
Сайт Филиппа Киркорова заблокирован
21:56
Тимошенко призвала Зеленского придумать «план Б» по спасению Украины
21:35
Три красавицы: Екатерина Климова показала подросших дочерей от разных мужей
21:14
«Симптоматичное отклонение»: Байден резко изменил позицию по помощи Украине
20:53
Эротика «по-Ивлеевски»: в распоряжении Пятого канала появились референсы к голой вечеринке

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
Жизнь под откос: чем чреваты заболевания щитовидной железы
Утонул в чернилах: как живет единственный сын актрисы Елены Яковлевой
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса