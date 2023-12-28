«Специально готовились»: певица Валерия поделилась планами на Рождество

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 208 0

Певица Валерия на Рождество улетит в Дубай

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артистка отметила, что бывали года, когда ее семья ходила на торжественное богослужение, но сейчас все изменилось.

Певица Валерия поделилась планами на Рождество. Как она рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru, с мужем музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным они давно уже придумали, чем займутся на праздник. Она призналась, что раньше к Рождеству готовились, ходили на богослужение, но с годами все изменилось.

«Рождество отмечаем, но чаще всего праздник выпадает у нас на отпуск, а мы проводим его где-то вдали от Москвы. А когда в Москве, бывало реже, мы ходили на службу и специально к этому празднику готовились. Своя атмосфера, своя прелесть в этом есть. На Рождество улетим в Дубай», — сказала знаменитость на предпоказе новогоднего шоу «VK под Шубой».

Там же, к слову, она рассказала, как планирует питаться в новогодние каникулы. Предстоящие праздники — время многочисленных застолий, но Валерия давать себе слабину не планирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько блогеру Анастасии Ивлеевой обошлась «голая» вечеринка.

-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Малики и Минары из Ставропольского края
6:20
Муж подверг опасности всю семью, задолжав деньги: как выкарабкалась Лариса Удовиченко
6:12
МО РФ: за ночь уничтожено два беспилотника в небе над Крымом
6:00
ЗРК «Бук-М3» надежен: лучшее видео из зоны СВО за день
5:59
«Специально готовились»: певица Валерия поделилась планами на Рождество
5:38
А не знала ли? Вскрылась неожиданная подробность жизни принцессы Дианы

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
«Каждый год так»: как SHAMAN собирается отпраздновать новогоднюю ночь
«Берегите его»: Хайдаров рассказал о трендах в пластических операциях в 2024-м
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса