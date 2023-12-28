«Специально готовились»: певица Валерия поделилась планами на Рождество

Артистка отметила, что бывали года, когда ее семья ходила на торжественное богослужение, но сейчас все изменилось.

Певица Валерия поделилась планами на Рождество. Как она рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru, с мужем музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным они давно уже придумали, чем займутся на праздник. Она призналась, что раньше к Рождеству готовились, ходили на богослужение, но с годами все изменилось.

«Рождество отмечаем, но чаще всего праздник выпадает у нас на отпуск, а мы проводим его где-то вдали от Москвы. А когда в Москве, бывало реже, мы ходили на службу и специально к этому празднику готовились. Своя атмосфера, своя прелесть в этом есть. На Рождество улетим в Дубай», — сказала знаменитость на предпоказе новогоднего шоу «VK под Шубой».

Там же, к слову, она рассказала, как планирует питаться в новогодние каникулы. Предстоящие праздники — время многочисленных застолий, но Валерия давать себе слабину не планирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько блогеру Анастасии Ивлеевой обошлась «голая» вечеринка.