В возрасте 98 лет умер экс-председатель Еврокомиссии, французский политик Жак Делор. Об этом накануне агентству France-Presse сообщила его дочка Мартин Обри, являющаяся мэром Лилль.

«Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне», — сообщила женщина.

В своем личном блоге в социальной сети X уже принес соболезнования французский президент Эммануэль Макрон. Он написал сообщение о том, что глубоко разделяет боль семьи Жака Делора и восторгается его профессиональной деятельностью.

«Его приверженность, его идеалы и его праведность всегда будут вдохновлять нас», — сообщил лидер Франции.

Жак Делор был хорошо известен своей пророссийской позицией, он активно выступал на упрочнение и развитие политических и экономических связей с РФ. Именно благодаря его работе удалось заключить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом в 1994 году, а за шесть лет до этого он всячески поддерживал подписание декларации о взаимном признании между СССР и ЕЭС.

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