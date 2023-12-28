Российские десантники подбили «Ланцетами» самоходку «Гвоздика» и танк ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 40 0

Успешная операция была проведена этой ночью на правом берегу Днепра.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Российские десантники этой ночью успешно подбили самоходку «Гвоздика», танк и грузовик ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Для их уничтожения командованием соединения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты», — отметили в Министерстве.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что технику удалось уничтожить с помощью специальных тепловизоров. Когда задача была выполнена успешно, боевые расчеты спокойно переместились в безопасное место.

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