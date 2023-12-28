ЗРК «Бук-М3» надежен: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

В ходе боевого дежурства зенитчики ЮВО обнаружили и захватили воздушную аэродинамическую цель, совершавшую подлет к охраняемым объектам. После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет «Бук-М3» выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении. Комплекс «Бук-М3» обладает высокой мобильностью и проходимостью. Расчеты регулярно меняют свои позиции для недопущения обнаружения установок разведкой ВСУ.

Зенитчики прикрывают воздушное пространство от атак беспилотных летательных аппаратов. Помимо зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитно-ракетных комплексов для прикрытия элементов боевого порядка соединения от атак средств воздушного нападения противника успешно применяются установки ЗУ-23 на базе многоцелевого тягача. Особенно эти установки эффективны против беспилотника противника.