ЗРК «Бук-М3» надежен: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Вооружение российской армии ежедневно подтверждает свою исключительную эффективность в ходе спецоперации.

Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

В ходе боевого дежурства зенитчики ЮВО обнаружили и захватили воздушную аэродинамическую цель, совершавшую подлет к охраняемым объектам. После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет «Бук-М3» выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении. Комплекс «Бук-М3» обладает высокой мобильностью и проходимостью. Расчеты регулярно меняют свои позиции для недопущения обнаружения установок разведкой ВСУ.

Зенитчики прикрывают воздушное пространство от атак беспилотных летательных аппаратов. Помимо зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитно-ракетных комплексов для прикрытия элементов боевого порядка соединения от атак средств воздушного нападения противника успешно применяются установки ЗУ-23 на базе многоцелевого тягача. Особенно эти установки эффективны против беспилотника противника.

Тема:
Спецоперация
27 дек
«Серьезный вызов»: на Украине не знают, как финансировать новую мобилизацию
27 дек
Тимошенко призвала Зеленского придумать «план Б» по спасению Украины
27 дек
«Симптоматичное отклонение»: Байден резко изменил позицию по помощи Украине
27 дек
«Огромный риск»: власти Украины могут лишить население пенсий и зарплат
27 дек
«Постоянно»: Сальдо сообщил о напряженной ситуации в Херсонской области
27 дек
«Очень важное событие»: глава ДНР оценил освобождение Марьинки
27 дек
Хребет сломлен: почему ВСУ «посыпались» на донецком направлении СВО
27 дек
МИД России предупредил о подготовке Украиной провокации с применением химоружия
27 дек
В ущерб себе: в Кремле отреагировали на план «Б» Европы по помощи Украине
27 дек
«Лучшие в мире танки»: почему Россия регулярно «прокачивает» свое вооружение
-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Малики и Минары из Ставропольского края
6:20
Муж подверг опасности всю семью, задолжав деньги: как выкарабкалась Лариса Удовиченко
6:12
МО РФ: за ночь уничтожено два беспилотника в небе над Крымом
6:00
ЗРК «Бук-М3» надежен: лучшее видео из зоны СВО за день
5:59
«Специально готовились»: певица Валерия поделилась планами на Рождество
5:38
А не знала ли? Вскрылась неожиданная подробность жизни принцессы Дианы

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
«Каждый год так»: как SHAMAN собирается отпраздновать новогоднюю ночь
«Берегите его»: Хайдаров рассказал о трендах в пластических операциях в 2024-м
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса