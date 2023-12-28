В Киргизии пресекли вооруженное нападение на церковь и теракт у новогодней елки

Силовики предотвратили теракт, который планировался в городе Джалал-Абаде на юге Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности страны.

Установлено, что злоумышленники по указанию представителей международной террористической организации планировали установить взрывное устройство у главной новогодней елки на центральной площади Джалал-Абада. Кроме того, в их планы входило вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы.

Однако силовикам удалось предотвратить террористические преступления, были задержаны 16-летние парни. Известно, что они были завербованы террористами через Интернет. Кроме того, в ходе обысков были обнаружены средства связи с переписками и видеозаписями, на которых молодые люди давали клятву.

По данному факту в Киргизии возбуждено уголовное дело. Правоохранители еще устанавливают возможных причастных к террористическим планам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге.