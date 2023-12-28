Россияне и власти обеспечивают нашей стране движение вперед, считают в ведомстве.

Россия за последний год стала существенно крепче и сильнее. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно», — сказал он.

Таковой наша страна стала в результате гибридной войны, которую коллективный Запад развязал «руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества» против России. Соединенные Штаты и их союзники надеялись на то, что россияне выступят против СВО на Украине. Однако в результате они сплотились.

Кроме того, Лавров заявил, что у России была в 2023 году не только дипломатическая победа. Она в первую очередь куется в зоне спецоперации на Украине. Весь народ РФ и власти страны во главе с лидером Владимиром Путиным обеспечивают движение вперед, и оно на лицо.

«Практически вся страна, все слои общества работали на победу и продолжают работать на победу», — добавил Лавров.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. Запад даже усилил санкционное давление на Россию. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

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