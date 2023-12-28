«Жили спокойно»: Ульянов оценил последствия возможного конфликта России и НАТО

Дипломат прокомментировал вступление Финляндии в альянс. Страна и не подозревает, к чему это решение может привести.

Финляндия ничего не выиграет от вступления в Североатлантический альянс. Дело в том, что страна станет первой жертвой в случае военной эскалации между Россией и НАТО. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно», — сказал он.

Россия традиционно считала Финляндию нейтральной и дружественной страной. Однако ее вступление в блок побудило Москву в ответ воссоздать Ленинградский и Московский военные округи.

Кроме того, серьезным вызовом Ульянов назвал соглашение Вашингтона и Хельсинки о сотрудничестве в сфере обороны. Договоренность предусматривает предоставление доступа ВС США к военным объектам в Финляндии.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о вступлении Запада в новую холодную войну с Россией. Причем Москва может продолжать этот конфликт в течение многих лет.

Позднее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад ведет против РФ ледяную войну, а на Украине — горячую. США и их союзники притворяются, что не вступили в открытую конфронтацию с РФ, но на деле это не так.