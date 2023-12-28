«Лежит при смерти»: директор Хлебниковой ответил на очередные слухи о ее состоянии

Певице не первый раз пытаются приписать серьезные проблемы со здоровьем.

Марина Хлебникова не испытывает проблем со здоровьем, и все слухи по поводу ее состояния — полнейшая дезинформация. Об этом 5-tv.ru рассказал концертный директор певицы Данила Прайс.

По его словам, у Хлебниковой прямо сейчас проходит концертный тур, и о каких-то жалобах на здоровье не может быть и речи.

«Недели две или три назад Марина уже на эти слухи ответила, в ее соцсетях есть видеоответ на эту странную историю. В тот момент, когда они писали, что Марина лежит при смерти. Вот вам пожалуйста», — удивился директор.

Ранее в СМИ распространилась информация, что артистка Марина Хлебникова испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Говорят, что у певицы выявили аритмию и ишемическую болезнь. И сейчас она находится на постоянном наблюдении у кардиолога.

Также Telegram-каналы писали, что у нее проблемы с суставами, из-за чего певица еле передвигается. Ее концертный директор Данила Прайс неоднократно опровергал все эти заявления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Марина Хлебникова восстанавливалась после пожара.

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