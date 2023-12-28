«Увеличили в 50 раз»: Чемезов доложил Путину о производстве боеприпасов

Рабочая встреча президента с главой «Ростеха» прошла в Кремле.

Объемы производства боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России были увеличены в 50 раз. Об этом сообщили в «Ростехе».

Глава госкорпорации Сергей Чемезов встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил о ситуации с производством оружия и военной техники в стране.

«Боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО мы увеличили производство в 50 раз», — прокомментировал он в беседе с главой государства.

Чемезов добавил, что производство легкой бронетехники и бронемашин выросло в 5,5 раза. Объемы производства танков же, по его словам, были наращены в семь раз.

Глава «Ростеха» отметил, что увеличение производства было глобальным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ получило от авиастроителей новую партию истребителей Су-57 пятого поколения. План по поставке самолетов российским войскам на текущий год выполнен.