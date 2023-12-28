Россия будет добиваться выполнения Литвой обязательств из-за заторов на границе

Заторы на российско-литовской границе образовались из-за неспособности Вильнюса и Европейского союза соблюдать договоренности с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Рассматриваем сложившуюся ситуацию как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности, зафиксированные в совместных заявлениях Российской Федерации и Евросоюза 2002 и 2004 годов», — говорится в комментарии.

В частности, в совместном заявлении признается положение Калининградской области как части нашей страны. При этом в пункте 10 говорится о применении принципа свободы транзита товаров, а также «упрощенных и необременительных таможенных процедур в отношении товаров, следующих транзитом в/из Калининградской области автомобильным и железнодорожным транспортом».

В этой связи Россия намерена продолжать добиваться выполнения Литвой и Евросоюзом имеющихся у них международно-правовых и политических обязательства, которые зафиксированы в совместных заявлениях РФ и ЕС.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва запретила пустым грузовикам пересекать границу с Россией и Белоруссией.