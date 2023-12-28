В Санкт-Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Ранее Москва приняла решение встречать праздник без ярких фейерверков.

В Санкт-Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

Фото: Кутузов Михаил / ТАСС

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Санкт-Петербург встретит Новый 2024 год без салютов. Информация об этом следует из праздничной программы, опубликованной городским комитетом по культуре.

В материалах указано, что на Дворцовой площади состоится мультимедийное шоу «Петербург. Было — стало — будет», запланирована также концертная программа для жителей и гостей города на Неве.

В ночь на 1 января также будут работать площадка у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Там также развернутся гуляния, программа которых распланирована до четырех утра.

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский ранее рассказывал о намерениях сделать самую волшебную ночь года более спокойной и семейной.

Ранее московская мэрия сообщила, что фейерверков и салютов в новогоднюю ночь в городе не будет, как и в прошлом году. Праздник было решено сделать более сдержанным в условиях проведения спецоперации России.

Ранее 5-tv.ru писал, что проезд в общественном транспорте Москвы сделают бесплатным в новогоднюю ночь.

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